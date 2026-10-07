mercoledì 7 Ottobre 26
Vittorio Galigani

Sedici mesi di fallimenti sportivi

Sport

Articoli Correlati

Prisma Volley, ecco il calendario ufficiale

CP -
Diciotto giornate complessive, che prenderanno il via sabato 17 ottobre 2026 e si concluderà il 7 marzo 2027. Le gare casalinghe si disputeranno a...
Read more

Quero Chiloiro, due ori ai Campionati Regionali Under

CP -
Tramontano e Oliva staccano il pass per la fase nazionale Bilancio di chiusura trionfale per la Quero-Chiloiro ai Campionati Regionali Under 15 che si...
Read more

Andare a Canossa

Vittorio Galigani -
I fratelli Ladisa hanno cambiato tre direttori sportivi e quattro allenatori in poco più di un anno. Una girandola difficile da conciliare con l'idea...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand