Taranto, 4-0 sul Gallipoli e terzo posto conquistato

I rossoblù ora incontreranno il Canosa nella finale playoff

Playoff da terzi in classifica, grazie al successo per 4-0 sul Gallipoli. Al termine della stagione regolare il Taranto conclude come meglio non avrebbe potuto, considerando le difficoltà e le vicissitudini di questa lunga annata. Ora la promozione in Serie D passerà attraverso le sfide dei playoff, regionali e nazionali. Il Taranto giocherà in casa con il Canosa (terzo a pari merito a 74 punti) e potrà qualificarsi alla seconda fase (nazionale), semplicemente non perdendo. Dunque basterà anche pareggiare.

La sfida con il Gallipoli non presenta difficoltà, anche minime. I salentini, gai retrocessi, onorano comunque la gara con una prestazione generosa.

Tre delle quattro reti arrivano nella prima frazione e a fare gioire lo stadio Italia di Massafra per la prima volta è Trombino con una deviazione sotto misura. Sale in cattedra Loiodice e al 24′ e al 32′ va due volte in gol, prima su rigore (fallo su Sansò) poi con un’azione solitaria. Nella ripresa è un assalto alla porta salentina. il Taranto cerca il poker con tutte le sue forza, ma De Santis abbassa la saracinesca e non c’è verso di forzarla. Losavio ingaggia una personale sfida che non riesce a vincere. Lo vendica, in pieno recupero, Aguilera che arrotonda ulteriormente il punteggio.

TARANTO-GALLIPOLI 4-0

RETI: 5’ Trombino, 24′ pt, 32′ pt Loiodice, 48′ st Aguilera

TARANTO (4-3-3): Mastrangelo; Sansò (1′ st Delvino), Konate, Rizzo, Derosa; Di Paolantonio, Incerti (1′ st Monetti), Zampa; Loiodice (24′ st Magalhaes), Trombino (8′ st Losavio), S. Russo (30′ st Aguilera). A disp.: Martinkus, Marino, Hadziosmanovic, Labianca. All.: Danucci.

GALLIPOLI (4-1-4-1): De Santis; Minella, Abbate, De Petris (15′ st Fernandes), Gomez; Scarpina (11′ st Bestia); Avantaggiato (1′ st Sendino), Paglialunga, Camacho, Carrozza (24′ st Gravili); Ginard. A disp.: Buccarella, Tabares, Denkovski, F. Russo. All; Da Silva.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

Guardalinee: Chiricallo di Bari, Sifo di Molfetta.

NOTE: ammoniti: Sansò, Konate, Zampa (T), Alonso, Minella (G); angoli 6-2 per il Taranto rec. 2′ pt, 3′ pt.