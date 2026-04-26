Taranto, battere il Gallipoli per garantirsi il terzo posto playoff

Rossoblù, in campo alle 16.30 allo stadio Italia

Questo pomeriggio, con inizio alle 16.30 allo stadio Italia, il Taranto manderà in archivio il campionato. Non la stagione, naturalmente, che proseguirà con i playoff regionali, calendarizzati a partire dal 10 maggio.

Da quale posizione ripartitlre per parteciparvi lo si saprà al termine dei novanta minuti con il Gallipoli. Il terzo posto, in coabitazione con il Canosa, potrà essere mantenuto soltanto nel caso di successo sui salentini, già retrocessi da un paio di giornate. In questo l’eventuale successo del Canosa verrebbe felicemente neutralizzato.

Dunque potrebbe rivelarsi una formalità, il derby di oggi, ma le partite vanno comunque giocate. Anche se dinanzi vi è un avversario che oramai non ha più nulla da chiedere.



Proprio per questo il Taranto vorrebbe ricevere l’abbraccio dei tifosi, per i quali ha pensato di ridurre il costo dei tagliandi di Tribuna laterale, Curva e Gradinata. Una spinta in più prima di vivere la porzione più calda della stagione.

L’andata, che si disputò al Bianco, si chiuse sul 2-0 con gol di Aguilera e Loiodice, che dovrebbero essere in campo per comporre il terzetto d’attacco assieme a Losavio. Il resto del 4-3-2-1 di Coro Danucci, dovrebbe vedere tra i pali Mastrangelo, supportato in difesa da Hadziosmanovic, Rizzo, Konate e Sansò e a centrocampo da Vukoja, Di Paolantonio e Incerti.