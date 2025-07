Taranto FC 1927, procedura di liquidazione giudiziale al via

Troppi debiti hanno soffocato il club rossoblù, portato ora al fallimento

I giudici della sezione Fallimentare del tribunale di Taranto, questo pomeriggio, avrebbero depositato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale del Taranto Fc 1927.

Non risultano gestibili, infatti, i debiti maturati dal club rossoblù per potere essere saldati in tempi e modi idonei Respinta dunque, anche la richiesta di concordato in bianco avanzata dalla difesa del presidente Massimo Giove, socio di maggioranza del club. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza per accertare con correttezza lo stato passivo del Taranto sono partite tre mesi fa.