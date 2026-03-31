Ventriglia, il terzino goleador che sta stupendo la Puglia

Terzino destro dei Diavoli Rossi e autentica rivelazione della stagione; arrivato nel gennaio 2026 dalla Virtus Francavilla, dove ha militato per due stagioni, ha trovato subito continuità e fiducia, diventando un punto fermo della squadra

Nel campionato regionale Allievi Under 17 pugliese si sta mettendo in luce Alberto Ventriglia, terzino destro dei Diavoli Rossi e autentica rivelazione della stagione. Arrivato nel gennaio 2026 dalla Virtus Francavilla, dove ha militato per due stagioni, ha trovato subito continuità e fiducia, diventando un punto fermo della squadra.



I numeri parlano chiaro: Ventriglia ha messo a segno ben 12 realizzazioni tra gol e assist, risultando primo in tutta la Puglia tra i difensori. A conferma del suo rendimento, è stato inserito nella Top 11 per ben 7 gare su 10 ed è stato più volte premiato come miglior giocatore della partita, segno di una continuità di rendimento di altissimo livello.

Un esterno moderno, completo e decisivo: il suo impatto con i Diavoli Rossi è stato immediato e lascia intravedere un futuro di grande prospettiva nel calcio giovanile pugliese.