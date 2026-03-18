Volley: al Palafiom match al vertice per la Prisma La Cascina Taranto contro Pineto

Coach Lorizio: “Arriveremo alla partita con il miglior spirito possibile e proveremo, perché no, a fare lo sgambetto. Ora ogni partita è una storia a sé e non abbiamo nulla da perdere: la squadra è concentrata a dare il massimo in ogni occasione”

Archiviata la preziosa vittoria al tie-break contro Porto Viro, la Prisma La Cascina Taranto si prepara a un match di altissimo livello nel turno infrasettimanale di questa sera alle 20.30 al PalaFiom contro l’Abba Pineto, attuale capolista del campionato e fresca vincitrice della Coppa Italia contro Prata. Gli abruzzesi arrivano all’appuntamento nel loro miglior momento, forti anche del primato conquistato dopo l’ultimo turno con Cantù.

Pineto si presenta con un assetto solido e di grande qualità: la diagonale è composta dal palleggiatore Mattia Catone e dall’opposto Matheus Krauchuk, in banda il capitano Paolo Di Silvestre affiancato da Karli Allik, mentre al centro agiscono Matteo Zamagni e Stefano Trillini. A guidare la seconda linea c’è il libero Flavio Morazzini, elemento di grande affidabilità.

Dall’altra parte, Taranto arriva con entusiasmo e fiducia dopo una gara casalinga combattuta e vinta con carattere contro Porto Viro. Un successo delicato, che ha ridato slancio e consapevolezza agli ionici, chiamati ora a confermarsi contro la squadra più in forma del campionato.

All’andata, il campo ha decretato un 3-0 per Pineto, ma i set sono stati tutti molto combattuti e Taranto è stata spesso in vantaggio, con una formazione diversa e in un momento difficile, attualmente il trend è cambiato e le due squadre possono giocarsela in equilibrio.

Servirà una prestazione attenta e continua, contro una formazione che ha dimostrato di saper gestire i momenti chiave con cinismo e mantenere alta l’intensità per tutta la durata del match. Ma la Prisma ha già dimostrato di potersela giocare contro le grandi, specialmente davanti al proprio pubblico.

“Arriveremo alla partita con il miglior spirito possibile e proveremo, perché no, a fare lo sgambetto. – Afferma coach Lorizio – Al PalaFiom contro diverse squadre di alta classifica abbiamo fatto bene. Ora ogni partita è una storia a sé e non abbiamo nulla da perdere: la squadra è concentrata a dare il massimo in ogni occasione.” Sarà dunque una sfida aperta, in cui Taranto proverà a sfruttare entusiasmo e leggerezza per mettere in difficoltà una capolista che, numeri alla mano, resta la squadra da battere.

Arbitri dell’incontro: Chiriatti Stefano, Gasparro Mariano

Telecronaca di Francesco Calò