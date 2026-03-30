Volley: La Cascina Taranto chiude la stagione con un successo

L’mvp Lorusso: “Siamo contenti di aver chiuso con una bella vittoria, ci tenevamo molto e sono contento di aver visto una bella cornice di pubblico a sostenerci che ringrazio per averci aiutati e supportati per tutto l’anno”

Ultimo atto casalingo della stagione in casa Prisma La Cascina Taranto, che saluta il proprio pubblico con una netta vittoria per 3-0 su Catania, davanti a una splendida cornice di tifosi accorsi per l’occasione.

Coach Pino Lorizio parte con il sestetto titolare, per poi dare spazio al turnover nel corso del match, ottenendo risposte importanti da tutta la rosa. Su tutti spicca la prestazione di Lorusso premiato MVP, ben supportato da Galiano. Ottima anche la prova di Cianciotta, che chiude con 18 punti una stagione spettacolare, mentre dall’altra parte della rete si mette in evidenza l’opposto Arinze autore di 13 punti complessivi. Un successo che certifica la crescita del gruppo, capace di superare le difficoltà incontrate durante la stagione e di chiudere in crescendo, regalando al pubblico ionico un finale positivo.

“Siamo contenti di aver chiuso con una bella vittoria, ci tenevamo molto e sono contento di aver visto una bella cornice di pubblico a sostenerci che ringrazio per averci aiutati e supportati per tutto l’anno. – Ha affermato l’mvp del match Luca Lorusso – Ho lavorato molto e alla fine questa sera sono riuscito anche a esprimermi e trovare spazi ringrazio comunque tutti i compagni e l’allenatore per il sostegno e la fiducia”

Il presidente rossoblù Bongiovanni fa un bilancio di questa stagione. “Noi facciamo le cose con umiltà e in maniera corretta. Siamo persone semplici, che credono nei valori dello sport e del rispetto. Il volley, e lo sport in generale, rappresentano tutto questo: un ambiente sano che aiuta a crescere, soprattutto i più giovani. Vedere tanti ragazzi, anche arrivati da Lizzano, applaudire i giocatori è un segnale importante. È un momento della vita che li forma e li indirizza verso un percorso positivo.

Attraverso la cooperativa Prisma siamo quotidianamente impegnati ad aiutare ragazzi, donne e famiglie in difficoltà. I risultati sono concreti e positivi, anche grazie al volley e grazie a una stampa attenta e intelligente che sa raccontare questi valori. – Sottolinea – Questa è stata una stagione in crescita, e lo si è visto anche ieri con una cornice di pubblico davvero significativa. È un aspetto che le istituzioni devono considerare con attenzione, perché finora non abbiamo avuto riscontri particolarmente positivi.

I ragazzi che vedete a bordo campo, impegnati nel servizio palloni, fanno parte proprio della cooperativa Prisma: giovani che trovano nello sport un’opportunità concreta di crescita e di impegno. Noi lavoriamo con passione, come genitori e come persone, sempre con spirito umile. Al sindaco, a cui siamo legati anche umanamente, vogliamo bene, ma ci permettiamo anche di rivolgere un invito: ci piacerebbe vederlo almeno una volta al palazzetto, perché anche questo è un impegno importante per la città.”

Bongiovanni ha ringraziato tutti coloro che sono stati vicino alla squadra, il pubblico, i collaboratori e lo staff. “Tutti hanno contribuito a portare Taranto, la Puglia e il Sud ad avere una presenza importante nel panorama del volley. Abbiamo alle spalle anni di esperienza in Superlega, e questo deve servire a crescere ancora, a partire da me. Ogni partita è un’occasione per imparare, capire e migliorarsi.

Siamo convinti che, lavorando tutti insieme, si possa continuare a crescere, anche commettendo qualche errore. – Afferma -In un momento economico complesso per il Paese, dobbiamo fare la nostra parte con responsabilità e buon senso.”

IL MATCH

Catania parte con la diagonale Cottarelli-Arinze, al centro Balestra-Volpe, in posto 4 Parolari e Feri, libero Carbone, mentre Taranto schiera la diagonale Maia-Hopt, al centro Sanfilippo-Bossi, in 4 Cianciotta-Pierotti, libero Luzzi.

Nel primo set parte bene Taranto che si porta 12-6 con ottimi muri di Bossi e Cianciotta che fermano Arinze. Taranto trascina con ottime soluzioni di Maia e Cianciotta, si porta 24-16. Chiude un errore al servizio di Parolari 25-17.

Ottima partenza anche nel secondo set con gli ionici che conducono 14-7. Cianciotta e Pierotti continuano a spingere, Catania commette molti errori 16-8. Entra anche Lorusso sul 19-10, e Galliano sul finale di set. La chiude Lorusso 25-16.

Nel terzo parziale è Catania che mette avanti la testa 8-10. Con ottime giocate di Lorusso e Cianciotta però Taranto ribalta subito e si porta 18-16. Chiude il set Cianciotta 25-20

Prisma La Cascina Taranto – Sviluppo Sud Catania 3-0 (25-17, 25-16, 25-20)

Durata parziali: 22′, 26′, 28′. Tot. 1.16′

Arbitri: Dario Grossi e Marco Colucci

Prisma La Cascina Taranto: Pierotti 3, Sanfilippo 5, Maia 1, Cianciotta 18, Bossi 8, Hopt 9, Gollini (L), Maiorano, Antonov, Luzzi (L), Lusetti, Galiano, Lorusso 6, Zanotti. All. Lorizio

Sviluppo Sud Catania: Feri 4, Volpe 3, Cottarelli, Parolari 16, Balestra 7, Arinze 13, Carbone(L), Marshall, Basic , Gitto, Pinelli, Caletti (L), Torosantucci, Gasparini. All. Montagnani