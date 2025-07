Aggredisce la fidanzata in viaggio nel Tarantino: 28enne arrestato dai Carabinieri

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato dopo la richiesta di aiuto da parte della vittima. La donna è stata soccorsa e trasportata presso la guardia medica di Marina di Ginosa, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa hanno arrestato in flagranza un giovane uomo di 28 anni per presunti maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una donna di 27 anni, a seguito di un’aggressione che sarebbe avvenuta durante il tragitto da Potenza a Marina di Ginosa, all’interno dell’auto dell’uomo.

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato dopo la richiesta di aiuto da parte della vittima, che ha riferito di essere stata aggredita fisicamente dal compagno e di aver subito in precedenza ulteriori episodi analoghi, tali da provocarle uno stato di ansia e timore per la propria incolumità. La donna è stata soccorsa e trasportata presso la guardia medica di Marina di Ginosa, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto in un comune della Basilicata agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri assicura quotidianamente il massimo impegno nella prevenzione e nel contrasto dei maltrattamenti in famiglia, garantendo tutela e supporto a tutte le vittime, invitando chiunque subisca o sia a conoscenza di episodi di violenza a rivolgersi con fiducia ai Carabinieri attraverso i numeri di emergenza e presso le Stazioni presenti sul territorio.