Aggredito in casa dai suoi due pitbull: uomo ferito a un braccio a Talsano

L’episodio nel pomeriggio di venerdì. Il ferito si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto: le sue condizioni non sono gravi. Avviati accertamenti dal servizio veterinario della Asl

Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato aggredito dai suoi due pitbull all’interno della propria abitazione nel quartiere Talsano. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì e ha reso necessario l’intervento dei sanitari.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato attaccato improvvisamente dai due cani, che lo avrebbero morso a un braccio provocandogli alcune lesioni. Nonostante l’accaduto, il ferito è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato preso in carico dal personale sanitario.

I medici hanno provveduto a medicare le ferite riportate durante l’aggressione. Fortunatamente, dalle prime informazioni emerse, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.

L’episodio ha comunque fatto scattare le procedure previste in questi casi. Il servizio veterinario della Asl di Taranto ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali provvedimenti nei confronti degli animali coinvolti.