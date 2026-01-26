Aggressione agli agenti durante una rissa in centro, denunciato 26enne

L’episodio si è verificato in via Principe Amedeo. Nonostante ripetuti tentativi di mediazione, il giovane ha continuato ad aggredire i poliziotti, costringendoli a utilizzare la pistola ad impulsi elettrici Taser per disarmarlo

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino gambiano di 26 anni, ritenuto responsabile di resistenza, minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento degli agenti della Squadra Volante è scattato in Via Principe Amedeo, dove era stata segnalata una lite tra due uomini, uno dei quali armato di una bottiglia di birra rotta.

Sul posto, i poliziotti hanno tentato di calmare l’aggressore, che sin dall’inizio si è mostrato ostile, rifiutando di farsi identificare e inveendo contro gli agenti. Nonostante ripetuti tentativi di mediazione, il 26enne ha continuato ad aggredire i poliziotti, costringendoli a utilizzare la pistola ad impulsi elettrici Taser per disarmarlo.

Dai controlli è emersa la regolarità del giovane sul territorio italiano. Trasmesse le informazioni all’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.