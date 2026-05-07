TARANTO GO, la città in un’unica app

Pre-lancio del progetto promosso da CRYPTEIA S.R.L. per connettere turismo, commercio, servizi urbani, sicurezza e identità territoriale in una piattaforma unica, intuitiva e in continua evoluzione

Taranto si prepara ad accogliere una nuova esperienza digitale pensata per cittadini, visitatori, imprese e istituzioni: TARANTO GO, la piattaforma territoriale integrata che nasce con l’obiettivo di diventare il primo punto di accesso digitale alla città.

Non una semplice app informativa, non una semplice guida turistica, non solo uno strumento di promozione commerciale: TARANTO GO è un ecosistema digitale multi-servizio, progettato per riunire in un unico spazio virtuale ciò che oggi è spesso disperso tra siti, social, motori di ricerca, mappe, portali e canali separati.

Il progetto integra turismo, orientamento urbano, commercio di prossimità, ShoppingGO Card, news, meteo, servizi utili, sezione SOS con collegamento al Numero Unico di Emergenza 112 e assistenza conversazionale tramite AI.

Con il payoff “La città a portata di MAPP”, TARANTO GO nasce per rispondere a un’esigenza concreta: rendere Taranto più accessibile, più leggibile, più connessa e più semplice da vivere. La piattaforma è stata studiata nei minimi particolari per offrire un’esperienza funzionale, completa e progressiva, capace di crescere nel tempo insieme alla città, ai suoi quartieri, alle sue attività economiche, ai suoi eventi e ai suoi visitatori.

Il progetto parte da una visione chiara: trasformare Taranto in un’esperienza digitale accessibile, immediata e riconoscibile, mettendo in connessione informazione, servizi, commercio locale, mobilità, emergenze, contenuti turistici e strumenti di fidelizzazione. L’analisi strategica professionale dedicata al progetto evidenzia infatti come TARANTO GO non debba essere letta come una semplice app locale, ma come una vera piattaforma urbana ad alto potenziale, costruita per diventare un’interfaccia digitale della città.

Al centro dell’app ci sarà la sezione Esplora, pensata per accompagnare l’utente tra luoghi da visitare, ristorazione, itinerari, eventi, strutture ricettive, lidi, spiagge, mobilità, servizi utili, Terra Ionica e contenuti territoriali.

A questa si affianca la mappa integrata, con punti di interesse georeferenziati e aggiornabili, progettata per rendere la città consultabile e raggiungibile con un tocco, dal Centro Storico al lungomare, fino ai quartieri e alle aree periferiche.

Uno degli elementi distintivi del progetto è la ShoppingGO Card, pensata per trasformare l’utilizzo dell’app in un vantaggio concreto. Attraverso offerte, promozioni, negozi convenzionati, GoPoints e meccanismi di fidelizzazione, la Card punta a sostenere il commercio locale e a creare un collegamento diretto tra cittadini, visitatori e attività aderenti. L’obiettivo è semplice: scoprire Taranto, viverla meglio e risparmiare attraverso un’unica app. Grande attenzione è stata riservata anche alla dimensione civica e di pubblica utilità. La sezione SOS Taranto è stata progettata per offrire accesso rapido ai numeri di emergenza, supporto alla condivisione della posizione e strumenti utili in situazioni di necessità. Una funzione pensata per rafforzare il senso di sicurezza, accessibilità e fiducia, soprattutto per turisti, famiglie e utenti che si trovano in città e hanno bisogno di un riferimento immediato.

Grande attenzione è stata riservata anche alla dimensione civica e di pubblica utilità. La sezione SOS Taranto è stata progettata per offrire accesso rapido ai numeri di emergenza, supporto alla condivisione della posizione e strumenti utili in situazioni di necessità. Una funzione pensata per rafforzare il senso di sicurezza, accessibilità e fiducia, soprattutto per turisti, famiglie e utenti che si trovano in città e hanno bisogno di un riferimento immediato.

TARANTO GO guarda inoltre a un’esperienza in continua evoluzione grazie all’integrazione dell’assistente AI, pensato per semplificare la ricerca di luoghi, servizi, offerte ed esperienze. L’utente potrà orientarsi in modo più naturale, passando dalla semplice consultazione alla conversazione: chiedere cosa fare, dove mangiare, quali eventi seguire, quali negozi aderiscono alla Card o quali luoghi visitare diventerà parte di un’esperienza più rapida e personalizzata.

Il progetto si distingue anche per la sua capacità di unire digitale e fisico.

QR code, materiali promozionali, card, mappe cartacee e strumenti offline sono parte integrante della strategia, con l’obiettivo di rendere ogni punto del territorio un possibile canale di accesso all’app. Questa impostazione permette di coinvolgere attività commerciali, strutture ricettive, operatori turistici, associazioni, partner istituzionali e realtà locali in un ecosistema aperto e riconoscibile.

Secondo l’impianto strategico del progetto, TARANTO GO si rivolge a quattro grandi categorie di beneficiari: cittadini, che potranno accedere più facilmente a servizi, news, offerte e strumenti utili; turisti e visitatori, che avranno un supporto pratico per orientarsi e vivere meglio il soggiorno; imprese e attività locali, che potranno ottenere maggiore visibilità e nuove opportunità di conversione; istituzioni e partner, che avranno a disposizione un canale moderno per comunicazione, promozione territoriale e misurazione dei risultati.

La fase di pre-lancio conferma che TARANTO GO non parte da zero: il progetto dispone già di brand, identità visiva, interfacce applicative, concept funzionali, cartografia, QR code, materiali promozionali e asset digitali utili alla presentazione istituzionale e all’attivazione del network territoriale. La roadmap prevista prevede una fase di consolidamento, il lancio e l’attivazione degli utenti, la crescita del circuito commerciale e il monitoraggio tramite KPI, con l’obiettivo di rendere la piattaforma misurabile, sostenibile e replicabile.

“TARANTO GO nasce per colmare un vuoto: offrire alla città una piattaforma unica, riconoscibile e utile, capace di mettere ordine tra informazioni, servizi, esperienze e opportunità. Ogni dettaglio è stato studiato per costruire un’app funzionale, completa e destinata a evolversi nel tempo, perché Taranto aveva bisogno di uno strumento digitale realmente pensato per chi la vive, la visita e la promuove”, dichiara il CEO di Crypteia Srl, Angelo Candelli.

Il pre-lancio di TARANTO GO rappresenta dunque il primo passo verso una nuova modalità di vivere Taranto: più semplice, più connessa, più vicina alle persone e alle attività del territorio. Una città a portata di mano. Anzi, a portata di MAPP.