Giochi del Mediterraneo, furto allo stadio del nuoto

Nella notte sono stati rubati i cavi elettrici montati da poco tempo

Dalla struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, arriva la conferma del danno subito nelle scorse ore, da una delle strutture protagoniste dell’ evento sportivo: lo stadio del nuoto.

La notte scorsa infatti, sono stati rubati i cavi elettrici dell’ impianto, sede di due piscine olimpioniche. Nei giorni scorsi era stata ultimata anche la copertura di una delle due vasche. Sarà necessario ora procedere con altri lavori per ripristinare l’ impianto danneggiato.