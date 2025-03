Aggressione in città vecchia a Taranto: 34enne trovato in un lago di sangue

Un violento episodio potrebbe essere legato a un regolamento di conti. L’uomo, gravemente ferito con un’arma da taglio, non sarebbe in pericolo di vita

Un giovane di 34 anni sarebbe stato vittima di una violenta aggressione nella città vecchia di Taranto. L’uomo è stato ritrovato ieri sera all’esterno della propria abitazione in via Leonida, riverso in una pozza di sangue e con numerose ferite da arma da taglio alla testa e al corpo.

Alcuni residenti della zona, allarmati dalla scena, avrebbero dato l’allarme permettendo il tempestivo intervento dei soccorsi. Il 34enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata dove, nonostante le gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica che hanno rinvenuto l’appartamento della vittima completamente a soqquadro. Le tracce ematiche, rinvenute sul marciapiede fino all’angolo con via Dante, potrebbero suggerire un tentativo di fuga della vittima o il coinvolgimento di altre persone nell’aggressione.

Al vaglio degli inquirenti diverse ipotesi, non escludendo che possa trattarsi di un regolamento di conti. Le indagini proseguono per identificare il responsabile o i responsabili dell’aggressione.