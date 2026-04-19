EGO Food Fest, la pizza protagonista a Taranto: tra gusto, spettacolo e sostenibilità

Grande successo per l’ottava edizione. Tre giorni tra tradizione, innovazione e territorio

Prosegue oggi, nella centralissima Villa Peripato, il weekend che anche quest’anno EGO Food Fest dedica alla pizza, uno dei piatti più diffusi e amati al mondo. Una grande festa popolare, a ingresso libero con degustazioni facoltative, in cui la pizza si conferma simbolo globale di condivisione.

Dopo il successo della serata inaugurale di sabato 18 aprile, favorita anche dal clima mite, la manifestazione replica domenica 19 con un’affluenza che si preannuncia altrettanto significativa. Confermato il format che ha già registrato numeri importanti, consolidando il festival tra gli appuntamenti più partecipati del settore.

A condurre la serata sono Tinto, nome d’arte di Nicola Prudente, e la giornalista tarantina Monica Caradonna, ideatrice dell’evento insieme a Ilaria Donateo. Il programma si apre con una serie di talk dedicati al mondo della pizza: tra gli ospiti anche Luciano Pignataro, giornalista e fondatore della guida “50 Top Pizza”, da anni osservatore della rinascita del settore. A seguire spazio alla musica dal vivo con lo spettacolo di Angelo Mellone e la sua band.

Attorno alla tensostruttura principale, settanta maestri pizzaioli, cinquanta pugliesi e venti provenienti dal resto d’Italia, propongono un percorso gastronomico tra impasti contemporanei e ingredienti identitari. Presente anche un’area beverage immersa nel verde.

Il festival proseguirà lunedì 20 aprile al Relais Histò con EGO Academy, definita il “cuore tecnico” della manifestazione. In programma oltre 25 masterclass, tra incontri con produttori locali, mitilicoltori e percorsi alla scoperta delle materie prime del territorio, dal Mar Piccolo alle eccellenze agroalimentari joniche.

Sempre nella stessa giornata tornerà anche la Pizza Competition, valutata da una giuria composta da dieci tra le firme più autorevoli del giornalismo enogastronomico e rappresentanti delle principali guide di settore. Tra gli appuntamenti collaterali, alle 17 nella Sala Frantoio del Relais Histò, lo spettacolo “Dialoghi sulla gioia” con il poeta Franco Arminio e la pianista Gloria Campaner.

“EGO Food Fest non è solo un evento, ma un atto di fiducia verso una città che sta riscrivendo il proprio destino attraverso la bellezza e la consapevolezza”, ha dichiarato Monica Caradonna. “Il tema della cucina del futuro impone una riflessione che unisce eccellenza, sostenibilità e salute del pianeta”.

“Portare a Taranto talenti internazionali dal Mediterraneo – ha aggiunto – significa valorizzare la nostra capacità di accoglienza e la biodiversità del territorio, in vista dei Giochi del Mediterraneo. L’obiettivo è far emergere la città come laboratorio di pensiero gastronomico, dove tradizione e innovazione dialogano”.