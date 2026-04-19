Massafra, amministrazione al lavoro: ripulita la strada per la Madonna della Scala

di Angelo Nasuto

Il sindaco Zaccaro, assessori e cittadini insieme per decoro urbano in vista dei 250 anni del patrocinio

Giornata di lavoro ieri mattina per l’amministrazione comunale. È questa la migliore espressione per raccontare l’iniziativa presa dalla compagine governativa di Massafra, con in testa il sindaco Giancarla Zaccaro, che insieme alla squadra assessorile e gli esponenti della lista Zaccaro hanno dato una efficace ripulita alla strada che conduce al Santuario della Madonna della Scala.

Si è trattato quindi di mettersi proprio a lavoro, ponendo in essere un’attenta pulizia dei luoghi ed eliminando in quel tratto tutti i rifiuti, ingombranti e non, che insozzavano quell’area. Poi con la solita e immancabile volontà, muniti di tute bianche da imbianchino, tutti gli intervenuti hanno imbiancato i muri che costeggiano la strada, per dare un ulteriore tocco di pulizia e freschezza. Ricordiamo che tra due settimane comincia una grandiosa festa patronale in onore della Madonna della Scala, la patrona della città, perché si festeggiano i 250 anni dal solenne inizio del patrocinio.

L’aspetto interessante dell’iniziativa riguarda il coinvolgimento degli esponenti della lista Zaccaro sindaco, che un anno fa si stavano preparando all’imminente campagna elettorale per le elezioni amministrative. Si tratta di un gruppo di semplici cittadini che vogliono assolutamente offrire il loro contributo concreto per risollevare le sorti di Massafra. Tra questi cittadini non potevano mancare proprio gli stessi amministratori, assessori e alcuni consiglieri, i quali con pennello alla mano e viso già imbiancato dagli schizzi di color e dal primo caldo hanno dipinto il muro di bianco. All’opera si sono visti l’assessore Cosimo Maraglino e l’assessore Isabella Tagliente, la quale si è espressa in questi termini, per evidenziare la mattinata.

“Tutto è nato dalla lista di appartenenza – ha affermato la componente della Giunta – per contribuire alla causa amministrativa e perché nel progetto iniziale questi cittadini hanno sempre voluto partecipare e collaborare: la rete di collaborazione in tal senso è fondamentale”. Si parla di cittadinanza attiva e di fare il meglio per il nostro territorio: “occorre sottolineare che sono stati proprio loro, i candidati non eletti della lista Zaccaro, a chiederci come poter collaborare e intervenire per rendere evidente il loro contributo”.

L’assessore alla Cultura ha chiarito poi che, quando si sta insieme, si riesce a creare un gruppo di persone che si divertono: “così ci divertiamo e viviamo con gioia la convivialità, con un pezzo di buona focaccia, un po’ di caffè ed il sorriso”. In conclusione la Tagliente ha rimarcato l’impegno di credere nel turismo, come svolta che rappresenta un volano incredibile di economia per la città e “perciò – ha concluso – vogliamo che questo anniversario del patrocinio diventi un evento storico, come apporto turistico alla nostra Massafra. Noi ci mettiamo in gioco come semplici cittadini che ci tengono al proprio paese e ci alziamo le maniche, mettendoci a lavoro.