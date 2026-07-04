Alcol e droga alla guida, stretta dei Carabinieri: proseguono i controlli nel Tarantino

Identificate circa 100 persone e controllati 50 veicoli. Due automobilisti sono risultati positivi all’alcol e uno agli stupefacenti. In campo anche il Laboratorio Mobile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Cento persone identificate, 50 veicoli controllati e tre denunce all’Autorità giudiziaria. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dalla Compagnia Carabinieri di Taranto nell’ambito delle attività di prevenzione della guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, eseguiti lungo le principali arterie cittadine, i militari hanno allestito numerosi posti di blocco per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e individuare comportamenti a rischio. L’attività si è conclusa con il ritiro di tre documenti di guida, la contestazione di quattro violazioni al Codice della Strada, il sequestro di un veicolo e la denuncia di tre persone.

Sul fronte degli accertamenti, 18 conducenti sono stati sottoposti a screening salivare per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti: uno è risultato positivo. Altri dieci automobilisti sono stati invece sottoposti all’etilometro, che ha fatto emergere due positività all’alcol.

A supporto delle operazioni è stato impiegato anche il Laboratorio Mobile Autonomo, messo a disposizione nell’ambito della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La struttura consente di effettuare direttamente su strada gli accertamenti sulle condizioni psicofisiche dei conducenti grazie alla presenza di personale sanitario e tecnico specializzato e di specifiche strumentazioni.

L’impiego del laboratorio permette di velocizzare le verifiche e di aumentare il numero dei controlli, offrendo un supporto operativo alle pattuglie impegnate nel contrasto della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

I controlli rientrano in un più ampio piano di prevenzione volto a contrastare i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza della circolazione. L’attività proseguirà anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle ore serali e notturne e ai periodi di maggiore traffico, per rafforzare la sicurezza sulle strade e promuovere una guida responsabile.