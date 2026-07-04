Giochi del Mediterraneo, Perrini: “Convocato in Regione il tavolo sulla viabilità”

Accolta la richiesta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Occasione per sistemare le strade e rilanciare l’immagine del territorio”

“Un passo in avanti fondamentale per farsi trovare pronti all’appuntamento con i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La mia richiesta di fare un punto preciso sulla viabilità è stata accolta dall’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Raffaele Piemontese, che ha ufficialmente convocato il tavolo istituzionale per martedì prossimo, 7 luglio, alle 11 a Bari.” Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“All’incontro sono stati invitati a partecipare il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il Presidente della Provincia, Gianfranco Palmisano, e il Responsabile della Struttura Territoriale di Anas Puglia, Francesco Ruocco. – Sottolinea – L’obiettivo del tavolo è fare un monitoraggio approfondito dello stato di avanzamento delle opere infrastrutturali e dei cantieri viari, analizzando la viabilità provinciale, le opere di competenza Anas e le principali direttrici di accesso agli impianti sportivi.

Questo incontro è l’occasione per fare concretamente il punto della situazione e, soprattutto, per sistemare finalmente le nostre strade. Dobbiamo condividere il quadro degli interventi, verificare se ci sono criticità e coordinare le amministrazioni affinché i cronoprogrammi vengano rispettati al millimetro.

L’evento sportivo rappresenta una vetrina che va ben oltre l’aspetto puramente agonistico, la riuscita dei Giochi produrrà per l’intero territorio benefici enormi in termini di immagine, di turismo e di prospettive future. Ma per accogliere atleti e visitatori serve una rete viaria sicura ed efficiente. – Conclude Perrini – Non possiamo permetterci passi falsi, ed è per questo che ho fortemente voluto e ottenuto questo momento di confronto.”