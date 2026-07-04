Taranto, via libera a 10 milioni per la sicurezza delle infrastrutture urbane

Il finanziamento permetterà di intervenire su due infrastrutture strategiche della città con opere di consolidamento e messa in sicurezza, finalizzate alla riduzione dei rischi strutturali e al miglioramento della fluidità dei collegamenti tra aree urbane e zona industriale

La Regione Puglia ha stanziato un finanziamento strategico da 10 milioni di euro destinato al Comune di Taranto per interventi di messa in sicurezza e risanamento strutturale di due infrastrutture considerate cruciali per la mobilità cittadina.

Le risorse saranno ripartite tra due progetti prioritari: 3,8 milioni di euro per la riqualificazione del Rondò Croce, comprensiva della sistemazione dei punti di uscita e immissione, e 6,2 milioni per il cavalcaferrovia Taranto-Croce. Su quest’ultimo intervento è prevista una manutenzione straordinaria finalizzata al risanamento statico dei piloni e al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità.

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha definito il provvedimento “un risultato straordinario per la città e per l’intera comunità ionica”, ringraziando il presidente della Regione Puglia, l’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese e la struttura tecnica regionale per la collaborazione.

“Si tratta di interventi indispensabili per la sicurezza pubblica e per la riqualificazione di un asse strategico che collega la città al quartiere Tamburi, all’area industriale e al porto”, ha dichiarato Bitetti. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che il Comune procederà ora con le procedure di appalto per l’avvio dei cantieri, con l’obiettivo di rispettare le tempistiche previste dalla programmazione.