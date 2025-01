Allarme bomba al Tribunale di Taranto: evacuato dopo lettera minatoria

L’allarme è scattato alle 13.30. La zona è stata transennata dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto con gli artificieri

Paura al Tribunale di Taranto, in via Marche, prontamente evacuato dalla Polizia di Stato per un allarme bomba. Secondo le prime informazioni, un funzionario avrebbe ricevuto una lettera nel quale si annunciava l’esplosione di un ordigno alle 12, firmata dal ‘gruppo contro il sistema giudiziario”.

L’allarme è scattato alle 13.30. La zona è stata transennata e la Polizia di Stato è intervenuta con gli artificieri per controllare lo stabile e recuperare la bomba. Al momento le Autorità stanno verificando la veridicità della minaccia.

Crediti foto: Marco Amatimaggio