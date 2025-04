Controllo del territorio: denunce, sanzioni e chiusure attività

Operazione dei Carabinieri con oltre 100 persone identificate. Nel mirino i furti nelle residenze estive, la sicurezza sul lavoro e le violazioni stradali

Proseguono le operazioni di controllo straordinario del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati.

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Taranto, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), hanno messo in atto un’operazione “ad alto impatto” nei quartieri di Tramontone, Talsano, Leporano e San Vito con l’obiettivo di contrastare i furti nelle residenze estive, spesso lasciate incustodite in questo periodo dell’anno.

Nel corso dell’attività, che ha visto impegnati oltre 20 carabinieri e portato all’identificazione di più di cento persone, sono scattate tre denunce di cui due per evasione dai domiciliari e una per violazioni alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sospesa anche un’attività commerciale per irregolarità riscontrate in relazione a omesse elaborazioni D.V.R.

Non sono mancate sanzioni anche sul fronte della viabilità, con dodici multe elevate per infrazioni al Codice della Strada. Inoltre, tre cittadini sono stati segnalati alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alla criminalità, che proseguirà con la stessa intensità nelle prossime settimane per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Si ricorda che per tutte le persone denunciate vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.