Ancora due dispersi in mare a Taranto: oggi i funerali dopo il naufragio

Si cercano gli ultimi due diportisti scomparsi domenica. Ritrovati i corpi di Claudio Donnaloia e Domenico Lanzolla

La comunità di Taranto si stringe nel dolore per i funerali di Claudio Donnaloia, 73 anni, prima vittima accertata del naufragio avvenuto domenica nel mar Jonio. La cerimonia si svolgerà oggi pomeriggio alle 17:30 nella chiesa di Sant’Antonio.

Il corpo di Donnaloia è stato individuato lunedì sera nelle acque antistanti Bernalda, in Basilicata. Mercoledì è giunta la conferma del secondo ritrovamento: il cadavere di Domenico Lanzolla, 60 anni, recuperato nella stessa area.

Proseguono intanto senza sosta le operazioni di ricerca degli altri due dispersi: Antonio Dell’Amura, 61 anni, proprietario dell’imbarcazione, e Pasquale Donnaloia, 67 anni, fratello di Claudio e residente a Milano. I quattro amici erano usciti domenica per una gita in mare, ma non hanno più fatto ritorno.