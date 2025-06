Anziano cade in casa a Maruggio, salvato dai Carabinieri con un’arrampicata

L’86enne è stato soccorso grazie all’intervento di un militare che ha raggiunto il balcone scavalcando da un edificio vicino. Il Comandante della Compagnia lo ha visitato in ospedale

Un drammatico pomeriggio si è concluso con un lieto fine a Maruggio, in provincia di Taranto, dove i Carabinieri hanno salvato un anziano di 86 anni caduto nella sua abitazione e impossibilitato a rialzarsi. L’allarme è scattato quando al 112 è giunta una chiamata confusa ma che lasciava intendere una situazione di emergenza.

Giunti sul posto, i militari hanno udito le richieste di aiuto provenienti dall’interno dell’abitazione chiusa. Con un’azione coraggiosa, uno dei Carabinieri è riuscito a raggiungere il balcone dell’appartamento percorrendo una pensilina da un edificio adiacente. Una volta entrato, ha trovato l’anziano disteso sul pavimento del garage, dove era caduto diverse ore prima.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Manduria, dove è tuttora ricoverato per accertamenti. Il gesto dei militari non si è limitato al salvataggio: nella giornata di ieri, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Manduria, insieme al personale intervenuto, ha fatto visita all’anziano per sincerarsi delle sue condizioni.

L’episodio ha suscitato la profonda gratitudine dell’anziano e dei suoi familiari, che hanno voluto ringraziare personalmente i militari per il tempestivo intervento che ha evitato conseguenze potenzialmente gravi.