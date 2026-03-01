Arrestato in Spagna un latitante tarantino

Il 45enne era destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Taranto, dovendo espiare oltre 13 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 45 anni che si era reso latitante dal dicembre 2024, sfuggendo ad un mandato di cattura.

Il 45enne era destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Taranto, dovendo espiare oltre 13 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Il ricercato è considerato un pericoloso broker nell’ambito del narcotraffico internazionale.

La certosina attività investigativa della Squadra Mobile di Taranto, coordinata dalla DDA di Lecce, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nonché del collaterale estero attivato dallo SCIP, ha permesso di rintracciare il ricercato all’estero. Aveva trovato rifugio nel sud della Spagna, dove usufruiva della collaborazione di alcuni complici.

A seguito del mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura Generale di Taranto, su richiesta degli investigatori della Squadra Mobile jonica, il 45enne è stato rintracciato dalla Guardia Civil iberica in una piccola località balneare vicino Alicante.

Il ricercato è ora detenuto in territorio iberico in attesa di essere estradato in Italia.