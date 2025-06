Attività sospese e lavoratori irregolari: maxi blitz nel Tarantino

Sanzioni per 135mila euro in nove aziende ispezionate tra bar, ristoranti e cantieri edili. Scoperti anche tre lavoratori privi di permesso di soggiorno

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Taranto hanno condotto un’intensa operazione di controllo nelle attività imprenditoriali della provincia, portando alla luce numerose irregolarità e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’operazione, svolta la scorsa settimana, ha interessato diversi settori commerciali nei comuni di Taranto, Manduria, Torricella e Ginosa.

Nel corso dei controlli, che hanno coinvolto bar, ristoranti, cantieri edili, aziende agricole e autolavaggi, sono state ispezionate nove attività. In tre casi si è reso necessario sospendere immediatamente l’attività imprenditoriale per gravi violazioni delle norme. Particolarmente allarmante il riscontro di otto lavoratori “in nero”, tra cui tre privi di permesso di soggiorno.

Le violazioni hanno portato alla denuncia di cinque amministratori d’azienda e all’erogazione di sanzioni amministrative per circa 45.000 euro, oltre a ammende per violazioni sulla sicurezza del lavoro per ulteriori 90.000 euro.

L’operazione mira a tutelare sia i lavoratori che le aziende che operano nella legalità, contrastando la concorrenza sleale che danneggia l’intero tessuto economico. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle normative sul lavoro in tutta la provincia.