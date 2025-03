Auto con cinque ragazzi si ribalta sulla Taranto – Massafra

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica del sinistra, e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale

Nella giornata di lunedì 17 marzo, all’altezza del terminal Ionio, si è verificato un incidente sulla strada tra Taranto e Massafra.

Secondo le prime ricostruzioni un vettura, con a bordo cinque ragazzi, stava effettuando un sorpasso a un camion, perdendo poi il controllo nel tentativo di evitare un impatto frontale, ribaltandosi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica del sinistra, e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.