Auto contromano a Taranto e inseguimento nella notte: due fuggono a piedi

L’inseguimento si è concluso in via Scira, dove il mezzo si è improvvisamente arrestata. Dal mezzo sono scesi un uomo e una donna che si sono dileguati a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce

Notte movimentata per la Polizia Locale. Ieri, 27 gennaio, tra le 22 e le 22.30, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia motociclistica ha intercettato un’autovettura che procedeva contromano in via Blandamura. Alla vista degli agenti, il conducente non ha rispettato l’alt intimato ed è fuggito ad alta velocità, dando origine a un inseguimento per le vie cittadine. Durante la fuga, il veicolo ha effettuato ripetuti passaggi contromano in via Cesare Battisti, mettendo seriamente a rischio la sicurezza della circolazione stradale.

L’inseguimento si è concluso in via Scira, dove l’auto si è improvvisamente arrestata. Dal mezzo sono scesi un uomo e una donna che si sono dileguati a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute ulteriori pattuglie della Polizia Locale, supportate da personale della Polizia di Stato, impegnato nelle operazioni di controllo del territorio e nelle ricerche dei fuggitivi.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’autovettura era concessa in locazione. Considerata la gravità dei fatti e la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi, il mezzo è stato sottoposto a sequestro. Le indagini sono proseguite anche nella giornata odierna con l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.