Auto contromano a Taranto e inseguimento nella notte: due fuggono a piedi

Tangenti, Lerario propone il patteggiamento

Gli avvocati dell’ex dirigente della Protezione civile pugliese vogliono concordare una condanna di un anno e due mesi di reclusione in continuazione con l’altra...
Taranto, pesca abusiva a pochi metri dalla costa: sequestrata la rete a un piccolo natante

Ai responsabili è stata elevata una multa di 1000 euro Un piccolo natante è stato intercettato a meno di 300 metri dalla costa mentre tentava...
Taranto, droga in casa: arrestato 43enne dalla Polizia di Stato

Gli agenti hanno recuperato, in un borsello nascosto in cucina, un panetto di hashish del peso di oltre 40 grammi, mentre in camera da...
