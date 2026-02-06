Auto fuori strada sulla Tangenziale Sud: un ferito

L’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia

Incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale Sud, in direzione Taranto. Una Fiat 600 è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento: il conducente potrebbe aver perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due volanti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. L’occupante dell’auto è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata; fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.