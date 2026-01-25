Auto in fiamme al semaforo di via Magnaghi

Il rogo si è sviluppato improvvisamente mentre il veicolo era fermo. Intervento dei Vigili del Fuoco e traffico deviato, ancora ignote le cause dell’incendio

Un’auto ha preso fuoco in via Magnaghi, mentre si trovava ferma al semaforo. L’incendio si è sviluppato improvvisamente, sorprendendo automobilisti e passanti.Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo né si hanno conferme sull’eventuale presenza di feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.A causa dell’accaduto, il traffico nella zona è stato temporaneamente deviato per consentire i soccorsi e limitare i disagi alla circolazione. La situazione è in evoluzione e seguiranno aggiornamenti.