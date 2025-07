Auto ribaltata sulla Statte-Taranto: salvi due giovani

Per evitare un motocarro senza fari, una Chevrolet sarebbe finita fuori strada capovolgendosi. Illesi gli occupanti

Un drammatico incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nella tarda serata di domenica 20 luglio sulla strada provinciale che collega Statte a Taranto. Intorno alle 23:30, una Chevrolet con a bordo due giovani si è ribaltata dopo una brusca manovra d’emergenza.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine intervenute sul posto, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo nel tentativo di evitare un frontale con un motocarro che procedeva in direzione opposta completamente privo di illuminazione. La manovra evasiva ha portato la vettura a urtare violentemente contro un muretto a secco al margine della carreggiata, terminando la sua corsa capovolta.

Nonostante la dinamica potenzialmente letale, il ragazzo e la ragazza che occupavano l’abitacolo sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo, praticamente illesi. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 per gli accertamenti medici di routine e le forze dell’ordine per i necessari rilievi. Sono in corso le indagini per identificare il conducente del motocarro, che secondo le testimonianze viaggiava completamente al buio, mettendo a serio rischio l’incolumità degli altri utenti della strada.