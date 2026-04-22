Auto rubate in un capannone nel Tarantino: due le persone denunciate

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto tre veicoli rubati nelle province di Bari e Taranto

Due uomini, di 62 e 32 anni, entrambi residenti a Laterza, sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione locale con l’accusa di ricettazione in concorso.

L’attività nasce da un’indagine mirata condotta dai militari attraverso controlli sul territorio e approfondimenti informativi, che hanno portato all’individuazione di un capannone nell’agro laertino ritenuto di interesse operativo. All’interno della struttura, a seguito di perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto tre veicoli rubati.

Gli accertamenti successivi, effettuati tramite verifiche sui numeri identificativi e incroci con le banche dati delle Forze di polizia, hanno permesso di stabilire che i mezzi erano stati sottratti nelle province di Bari e Taranto. Si tratta di un furgone e di due autovetture, dalle quali erano state rimosse le centraline elettroniche (Engine Control Unit), componenti fondamentali per il funzionamento dei veicoli. Una delle auto presentava inoltre un finestrino infranto, verosimilmente danneggiato durante il furto. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e saranno restituiti ai legittimi proprietari al termine delle procedure previste.