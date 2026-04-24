Taranto, Ance: “Massimo sforzo delle imprese per rispettare le scadenze”

Messi: “Abbiamo diffuso tra le stazioni appaltanti della nostra provincia le Linee Guida 2026, recentemente adottate dalla Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri congiuntamente con l’Ispettorato Generale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze, relative alla conclusione degli interventi del PNRR”

L’ iniziativa è coordinata da ANCE nazionale, che ha visto coinvolte tutte le componenti della rete associativa. La circolare – fanno sapere – rappresenta un passaggio particolarmente rilevante per il settore: definisce infatti in modo chiaro il quadro operativo entro cui si completeranno gli interventi e offre ai soggetti attuatori indicazioni utili a garantire il rispetto delle tempistiche e degli obiettivi concordati a livello europeo.

In questo particolare momento, caratterizzato da una decisa accelerazione dei cantieri ancora in corso – affermano – le imprese di costruzione stanno producendo il massimo sforzo per rispettare le scadenze, pur con la forte impennata dei prezzi dei materiali e con i pesanti ritardi che si registrano nelle catene di approvvigionamento a causa della difficile situazione internazionale.

È necessaria – sottolineano – la massima collaborazione delle Stazioni Appaltanti per attivare con in sintonia con loro gli strumenti forniti dalle linee guida, favorendo così una gestione più efficace dei cantieri, e traguardare tutti insieme l’importante obiettivo di concludere per bene gli investimenti programmati col PNRR.

