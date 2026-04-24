Fornaro: “Sulla mia persona si fa gossip politico”

Riceviamo e pubblichiamo nota dell’ex assessore all’Ambiente nella passata legislatura

In riscontro agli articoli di stampa emersi in questi giorni, ritengo necessario sgomberare il campo da ogni forma di gossip politico.



A distanza di quasi un anno continuo a essere sistematicamente richiamata, nonostante io sia ormai lontana da Taranto e pienamente impegnata nel mio percorso personale e professionale.

Né io né alcuno per mio conto abbiamo avviato trattative di alcun genere, tantomeno quelle riportate dal Quotidiano. Allo stato attuale dei fatti, resto semplicemente la prima dei non eletti e ho deciso di mettere in stand‑by ogni percorso politico.



Qualora dovessi assumere decisioni diverse, sarà mia cura comunicarle direttamente e in modo trasparente.

Colgo inoltre l’occasione per invitare la politica e gli organi di informazione a concentrare l’attenzione su questioni ben più serie e rilevanti per la comunità, evitando di alimentare ricostruzioni personali che non contribuiscono in alcun modo al dibattito pubblico né alla soluzione dei problemi reali dei cittadini.

Non posso tuttavia esimermi dal stigmatizzare come questo continuo coinvolgimento di persone estranee ai fatti rappresenti un gioco politico volto ad agitare e a intorbidire le acque, nel tentativo di dare seguito a promesse formulate durante la campagna elettorale regionale, che presupporrebbero l’ingresso in giunta di altri ex assessori dell’amministrazione Melucci, in un contesto in cui ormai le persone sembrano ridotte a mere pedine, private di nome e cognome.