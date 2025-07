Baby gang tenta di smontare uno scooter rubato: tre minori nei guai

Sorpresi dalla Polizia mentre cercavano di portare via un ciclomotore sottratto il giorno prima. Il mezzo è stato restituito al proprietario

Sono stati colti in flagrante mentre armeggiavano su uno scooter rubato nei pressi di Villa Peripato a Taranto. Protagonisti tre minorenni, denunciati dalla Polizia di Stato per ricettazione dopo essere stati sorpresi durante un servizio di appostamento. Gli agenti del Commissariato Borgo avevano notato il mezzo parcheggiato in via Mignogna con evidenti segni di manomissione: il nottolino d’accensione forzato, il portaoggetti posteriore scassinato e una grossa catena che ne bloccava la ruota posteriore. Dai controlli è emerso che lo scooter era stato rubato il giorno precedente.

I poliziotti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione della zona. Non è passato molto tempo prima che tre giovani si avvicinassero al mezzo, iniziando a smontarne alcuni componenti e tentando anche di spingerlo via. L’intervento immediato degli agenti ha permesso di bloccare i tre ragazzi, tutti minori di 18 anni. Di fronte all’evidenza, i giovani non hanno potuto negare le proprie responsabilità. Dopo le formalità di rito, sono stati denunciati in stato di libertà e affidati ai genitori. Lo scooter è stato riconsegnato al legittimo proprietario.