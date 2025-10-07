martedì 7 Ottobre 25
CP

Badante ruba denaro in casa di due anziani: arrestata

Cronaca

Articoli Correlati

Manduria, colti sul fatto mentre bruciano rifiuti

CP -
Sequestrata dai Carabinieri Forestali un'area trasformata in discarica Continuano i controlli dei Carabinieri Forestali di Taranto in materia di abbandono rifiuti.In diversi casi sono state...
Read more

Lilt For Women, a Taranto esami gratuiti per prevenire il cancro al seno

CP -
L’Associazione Provinciale di Taranto della Lilt aderisce alla campagna nazionale con una serie di visite ed esami diagnostici gratuiti «Per te stessa, per chi ti...
Read more

Martina Franca, travolto sulle strisce: muore un 78enne

CP -
Secondo una prima ricostruzione, l'anziano è stato colpito da una Ford Fiesta guidata da un uomo di 48 anni che si è subito fermato...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand