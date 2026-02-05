Banda della Marmotta, cinque fermi dal Nucleo investigativo di Taranto

Diciassette assalti al bancomat in poco più di un mese nella provincia Jonica, la Basilicata, la Campania e il Lazio

Sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto, guidati dal maggiore Gennaro De Gabriele e dal capitano Vito De Cesare, ad eseguire nella serata di ieri cinque fermi autorizzati dalla Procura che entro 48 ore dovranno essere convalidati dal Gip. Farebbero parte di una presunta banda che ha assaltato i bancomat con la cosiddetta tecnica della marmotta tra la provincia ionica, la Basilicata, la Campania e anche il Lazio. Le indagini sono partiti dall’ esplosione al bancomat di Montemesola avvenuta il 15 novembre scorso. Sono stati così individuati i presunti responsabili degli altri colpi messi a segno a Palagiano e Mottola, ma anche altrove.