Blitz antidroga a Massafra: sequestrati 4 chili di hashish

Due giovani arrestati dai Carabinieri. La droga era nascosta in un deposito agricolo e pronta per lo spaccio locale

I Carabinieri della Compagnia di Massafra hanno messo a segno un importante colpo contro lo spaccio di stupefacenti. Nella serata del 9 giugno, grazie a una mirata attività investigativa, gli uomini dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno scoperto un ingente quantitativo di hashish in un deposito agricolo nelle campagne massafresi.

L’operazione ha portato all’arresto di due giovani del posto, entrambi poco più che ventenni. Durante la perquisizione del locale, nella disponibilità di uno dei due arrestati, i militari hanno rinvenuto 39 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 4 chilogrammi. La droga, già confezionata per facilitarne lo stoccaggio e la successiva suddivisione in dosi, era presumibilmente destinata al mercato locale dello spaccio.

Il materiale sequestrato sarà sottoposto alle analisi di rito presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. I due giovani, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Taranto, dove attendono l’udienza di convalida.