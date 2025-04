Blitz antidroga a Massafra: sequestrati 5 kg di hashish, arrestato 29enne

Un duro colpo al narcotraffico nella provincia jonica: trovati 49 panetti sotto il letto. Il valore dello stupefacente sul mercato avrebbe superato i 70mila euro

Un’importante operazione antidroga è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Massafra nella serata di lunedì 15 aprile. Al termine di un’accurata attività investigativa, i militari hanno arrestato un giovane di 29 anni, originario della Valle d’Itria, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto del narcotraffico. Dopo aver fermato il sospettato, i militari hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, dove hanno fatto la scoperta più importante: ben 49 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 5 chilogrammi, abilmente occultati sotto il letto. Lo stupefacente rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro e trasferito al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale di Taranto per le analisi di routine.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il materiale sequestrato sarebbe stato destinato alle piazze di spaccio della provincia tarantina proprio in vista delle prossime festività. Gli inquirenti non escludono che parte della droga potesse finire nelle mani di giovanissimi consumatori.

Il valore economico del sequestro è particolarmente rilevante: il danno inflitto alle organizzazioni criminali supera i 70mila euro. Dal quantitativo rinvenuto sarebbero state ricavate circa 5mila dosi individuali destinate al mercato illegale. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia coordinata dal Comando Provinciale di Taranto, volta a rafforzare la sicurezza sia per i residenti che per i turisti che visitano il territorio jonico.

Il 29enne arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.