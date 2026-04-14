Castellaneta, aggredisce la convivente: arrestato

Un 42enne del posto è accusato di maltrattamenti in famiglia

Notte di tensione a Castellaneta, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne del posto, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente.

Una 40enne, ha segnalato di essere stata vittima di un’ aggressione all’interno dell’abitazione condivisa con l’uomobe ha richiesto aiuto.

Una volta giunti sul posto, i Carabinieri – fanno sapere – hanno immediatamente riscontrato la situazione di criticità, ed hanno accertato i segni evidenti dell’aggressione subita dalla vittima. Nel corso degli accertamenti, la donna ha inoltre riferito di aver subito nel tempo ulteriori episodi di maltrattamenti, mai denunciati in precedenza.



La vittima è stata quindi soccorsa e trasportata presso l’ospedale “San Pio” di Castellaneta, dove è stata medicata per le lesioni riportate, fortunatamente non gravi.

Alla luce degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza.

Espletate le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 42enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, per l’indagato, vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.



