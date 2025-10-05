Castellaneta: finto funzionario dei carabinieri, rapina donna in casa

Arrestato un giovane di 20 anni, denunciati i due complici

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta, hanno scoperto una presunta rapina aggravata ai danni di una donna. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un giovane 20enne e la denuncia in stato di libertà di altri due soggetti, sospettati di complicità.

La donna, residente in provincia di Taranto, aveva ricevuto una chiamata da un sedicente maresciallo dei Carabinieri che la informava di una presunta rapina commessa con l’auto intestata a un familiare e la invitava a descrivere i gioielli in suo possesso. Poco dopo si sarebbe presentato a casa un giovane qualificandosi come funzionario inviato per verificare i preziosi: questi, una volta ottenuto l’accesso, si sarebbe impossessato dei gioielli (valore stimato circa €25.000), e dopo averla spinta fuggiva con altri complici su un’auto di grossa cilindrata.

L’ attività investigativa condotta dai militari dell’Arma jonica ha permesso di risalire alla targa dell’autovettura utilizzata per la fuga, intestata a una società di noleggio. I Carabinieri di Castellaneta, coordinati con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina e con la locale Polizia Stradale sono riusciti a intercettare e bloccare il veicolo sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto Sicignano degli Alburni (SA). A bordo vi erano il giovane autore materiale della rapina e dell’aggressione, subito arrestato e due complici, denunciati a piede libero, una dei quali trovata in possesso dei gioielli, restituiti alla legittima proprietaria.

La vittima è stata trasportata presso l’ospedale “San Pio” di Castellaneta dove è stata medicata.

Al termine delle operazioni, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, il 20enne è stato condotto in carcere a Salerno su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.