domenica 5 Ottobre 25
CP

Castellaneta: finto funzionario dei carabinieri, rapina donna in casa

Cronaca

Articoli Correlati

Prisma Taranto, i rossoblù chiudono 3-1 al ritorno con Sviluppo Sud Catania

CP -
Lorizio : "L'importante ora è non abbassare la guardia" Si è disputato a Palmi il test match di ritorno tra Prisma Taranto e Sviluppo Sud...
Read more

Taranto, rubano in un supermercato e aggrediscono i dipendenti: due gli arresti

CP -
La merce contenuta nello zaino per un valore di circa 80 euro è stata riconsegnata al direttore del negozio La Polizia di Stato ha arrestato...
Read more

Network Contacts, cancellato il contratto ‘pirata’ per 500 lavoratori

CP -
Il Tribunale di Trani da ragione ai sindacati. La segretaria generale della SLC CGIL di Taranto Ronsisvalle: “L’atto ha riconosciuto l’atteggiamento antisindacale da parte...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand