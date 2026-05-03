Ciclista investito al Quartiere Paolo VI: ricoverato in codice rosso al SS. Annunziata

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 2 e il 3 maggio nel quartiere Paolo VI. Un ciclista è rimasto ferito a seguito di un violento impatto con un’auto lungo via 25 Aprile.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 2. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.