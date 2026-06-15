Cocaina e hashish nelle abitazioni: due arresti a Taranto

Operazione dei Carabinieri durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Sequestrati cocaina, hashish, bilancini di precisione e denaro contante

Due giovani tarantini, di 30 e 20 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il più giovane dei due era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’operazione è stata condotta nel fine settimana nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale e finalizzato al contrasto del traffico e dello spaccio di droga nel capoluogo jonico.

Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari eseguite nelle abitazioni degli indagati, i militari hanno rinvenuto circa 50 grammi di cocaina e 96 grammi di hashish già suddivisa in dosi. Sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e 400 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori presumibile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. La droga sarà sottoposta ad analisi da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale di Taranto. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, i due arrestati sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Taranto.