Comune di Taranto, quando termineranno i lavori su Viale Magna Grecia

L’assessore Lonoce spiega che si tratta di interventi complessi ma necessari alla città

Verranno ultimati entro fine novembre e inizi dicembre, i lavori di manutenzione straordinaria al sottopasso di viale Magna Grecia, lungo la direttrice che conduce al ponte Punta Penna. Lo spiega l’amministrazione comunale, attraverso una nota stampa. I cantieri in corso riguardano il rifacimento di diverse arterie stradali, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, la messa in sicurezza dei sottopassi, la riqualificazione di alcuni plessi scolastici e gli adeguamenti infrastrutturali, in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo.

Interventi complessi per cui richiedono specifiche tempistiche, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Lucio Lonoce: “Siamo consapevoli dei disagi che i cittadini stanno affrontando in queste settimane a causa dei numerosi cantieri in itinere. Le segnalazioni dei cittadini continuano a essere raccolte e valutate con attenzione, mentre i lavori procedono secondo il cronoprogramma stabilito. Confermiamo il nostro impegno a proseguire il percorso intrapreso per rendere Taranto una città più moderna, ordinata e vivibile per tutti.” conclude Lonoce.