Controlli antidroga dei Carabinieri nel Tarantino: denunciato un 39enne

Nel weekend appena trascorso, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, anche nelle aree interne, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza percepita dalla cittadinanza.

I militari della Stazione Carabinieri di Laterza hanno denunciato un uomo di 39 anni, presunto responsabile del reato di detenzione di droga per lo spaccio. Nella macchina dell’uomo, fermato durante un controllo alla circolazione stradale, è stata trovata della marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso, poi, di sequestrare un panetto di hashish di quasi 100 grammi.

A Palagiano, invece, i Carabinieri hanno tratto in arresto un 30enne, per lo stesso reato. L’intervento è scaturito da un mirato servizio di osservazione, che ha portato alla perquisizione dell’abitazione del sospettato. All’interno dell’appartamento, sono stati trovati 10 grammi di cocaina e denaro contante, nonché materiale per il confezionamento. In questo caso, le dosi erano divise e messe all’interno di pezzetti di plastica, accuratamente tagliati da buste della spesa.

La sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per i successivi accertamenti.