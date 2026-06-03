Taranto, scontro tra ambulanza e auto in via Umbria: ferite diverse persone

L’incidente si è verificato nella tarda serata di martedì. Gli agenti della Polizia stanno ricostruendo le cause dello scontro

Nella tarda serata di martedì 2 giugno si è verificato un incidente stradale in via Umbria, a Taranto, che ha coinvolto un’ambulanza e una macchina.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimaste ferite diverse persone a causa del sinistro, trasportate successivamente al Santissima Annunziata per gli accertamenti e le cure del Caso.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e degli agenti della Polizia, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidenti e accertare le eventuali responsabilità.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, causando disagi alla viabilità.