Controlli congiunti sulla litoranea salentina: denunciata una persona

Sono stati sequestrati 5 natanti ed è stato smantellato il corridoio di lancio

Il personale del Commissariato di Manduria, congiuntamente alla Polizia Stradale di Taranto, ai militari della Guardia Costiera di Taranto ed alla Polizia Locale di Manduria hanno effettuato mirati controlli nelle strutture ricettive nella zona di San Pietro in Bevagna volte ad accertare il rispetto delle normative vigenti in materia di demanio pubblico, sul noleggio ed utilizzo conforme dei natanti.

Ad un 60enne del posto sono stati sequestrati cinque pedalò e 3 acquascooter ad alta potenza atteso che, pur essendo provvisti della prevista assicurazione, erano privi di autorizzazioni per l’impiego commerciale.

Inoltre, è stata rilevata sulla spiaggia la presenza di un corridoio per il lancio abusivo di natanti e la presenza di boe nello specchio d’acqua antistante anche queste posizionate in maniera del tutto abusiva. Il titolare dei natanti e della struttura è risultato già affidato in prova e più volte sanzionato per analoghe illegali condotte. Al termine dell’accertamento i natanti sono stati posto sotto sequestro e il corridoio di lancio è stato smantellato.

Il proprietario è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto presunto responsabile dei reati di occupazione abusiva del demanio marittimo e del mancato rispetto dei vincoli nelle zone prossime al demanio.

Infine, in due lidi di quel litorale il personale impegnato nei servizi di controllo ha rilevato l’assenza del bagnino ed ha quindi elevato le conseguenti sanzione amministrative in ottemperanza alle ordinanze balneari.