sabato 14 Febbraio 26
CP

Controlli della Polizia di Stato: chiuso un affittacamere irregolare

Cronaca

Articoli Correlati

Controlli della Polizia Locale: sequestrate centinaia di rose e donate alla Chiesa

CP -
Rafforzati i controlli contro la concorrenza sleale La sezione Commerciale della Polizia Locale di Taranto ha rinvenuto e sequestrato diverse centinaia di rose questa mattina...
Read more

Il 73° Carnevale di Massafra sfida il meteo: al via le sfilate

CP -
di Angelo Nasuto Nonostante le incertezze del tempo, domani alle 16 partiranno le attesissime sfilate della 73ª edizione del Carnevale di Massafra: carri allegorici, gruppi...
Read more

Cup Asl Taranto, FP CGIL: “Accertare le responsabilità ma no a generalizzazioni”

CP -
In merito alle notizie diffuse in queste ore riguardanti presunte anomalie nelle attività del CUP della ASL di Taranto, la FP CGIL ritiene necessario...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand