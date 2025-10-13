Controllo del territorio: nel weekend servizio straordinario dei Carabinieri

L’attività contribuisce ad accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa

Nel corso del weekend, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, diretti dal Maggiore Francesca Romana Fiorentini, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo coordinato dal Comando Provinciale di Taranto, volto ad accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa.

Nel corso dei controlli, sono state sottoposte a verifiche numerose persone e diversi veicoli in transito nelle aree sensibili del capoluogo. I militari dell’Arma hanno eseguito alcune perquisizioni personali e veicolari, che hanno portato alla segnalazione di varie persone per uso personale di sostanze stupefacenti e al sequestro di numerose dosi di Hashish, inviate successivamente al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per gli accertamenti di rito.

Sul fonte della sicurezza stradale, i Carabinieri hanno riscontrato violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza copertura assicurativa, mancata revisione dei veicoli e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, procedendo alle relative contestazioni.

Nel medesimo contesto operativo, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà un uomo di 35 anni, residente a Taranto, per il presunto reato di porto abusivo di arma da taglio. Il soggetto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con punta acuminata, poi sottoposto a sequestro.

Si ricorda che la persona denunciata è da considerarsi presunta innocente fino a sentenza definitiva di condanna, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione.