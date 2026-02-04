Corpo senza vita ritrovato in viale Virgilio: indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, la salma si trovava in uno stato avanzato di decomposizione, circostanza che lascia ipotizzare che il decesso risalga a diversi giorni fa.

È stato ritrovato, in una stradina secondaria parallela a viale Virgilio, all’altezza dell’ex Hotel Palace, il corpo senza vita di un uomo, probabilmente di origine marocchina. Secondo le prime ricostruzioni, la salma si trovava in uno stato avanzato di decomposizione, circostanza che lascia ipotizzare che il decesso risalga a diversi giorni fa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. Al momento le cause della morte sono ancora da chiarire e sono oggetto di indagine.