martedì 7 Luglio 26
CP

Kyma Ambiente, si dimette Spalluto

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, droga pronta e contanti

CP -
I Carabinieri di Taranto hanno conseguito un'attività mirata investigativa Ieri pomeriggio, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno arrestato un 27enne...
Read more

Casa Circondariale e ASL al lavoro per superare le criticità della Medicina Penitenziaria

CP -
A seguito della segnalazione trasmessa dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Taranto e da alcune organizzazioni sindacali, il Direttore Generale della ASL ha immediatamente...
Read more

Abbandono di rifiuti, 1663 sanzioni nel solo mese di giugno

CP -
L'attività di monitoraggio ha interessato diversi siti distribuiti sull'intero territorio comunale di Taranto Sono 1.663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand