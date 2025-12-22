Crispiano, arrestato un 28enne per spaccio di droga

I Carabinieri di Massafra hanno segnalato anche il padre convivente

Nel corso di un blitz antidroga, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Massafra hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne residente a Crispiano, presunto responsabile della detenzione ai fini di spaccio, di droga.

A seguito di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto cocaina e hashish, oltre a denaro contante, considerato provento dell’attività illecita, e strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi, quali bilancino di precisione, bustine in plastica, coltello e spatola. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato. Lo stupefacente sarà sottoposto ad analisi qualitative e quantitative presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, mentre il denaro è stato vincolato su libretto postale infruttifero.

L’operazione ha inoltre consentito di riscontrare che nel medesimo contesto anche il padre convivente 56enne deteneva hashish, seppur in quantità inferiore, per uso personale. Per questo motivo, l’uomo sarà segnalato alla Prefettura di Taranto ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90, misura prevista per chi detiene droga per consumo personale. Espletate le formalità di rito – fanno sapere – il 28enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo.

L’ attività rientra nelle operazioni di contrasto alle attività illecite nel territorio e nella tutela della sicurezza dei cittadini.